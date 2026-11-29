Las entidades financieras solicitaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la provisión de billetes físicos por un monto cercano a los 200 millones de dólares para reforzar la disponibilidad de efectivo en sucursales y cajeros automáticos ante una salida de depósitos en moneda extranjera.

El requerimiento busca garantizar la liquidez operativa en ventanilla frente al incremento de los retiros por parte de los ahorristas, en una semana atravesada por la volatilidad financiera y el seguimiento sobre el nivel de reservas internacionales.

El movimiento en los bancos se conoció en paralelo a los datos que reflejaron una sostenida demanda de moneda extranjera en el mercado local, donde la compra de divisas por parte de particulares superó los U$S3.000 millones durante octubre, y en medio de los cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN) por el envío y la custodia de lingotes de oro en el exterior.

Desde el sector financiero señalaron que la operatoria de pedido de billetes forma parte de los mecanismos habituales de abastecimiento preventivo para evitar demoras en la entrega de efectivo en las distintas plazas del país.

Cabe recordar que en octubre de 2026, las “Personas Humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera por U$S3.505 millones en octubre último. Se explicaron principalmente por compras de billetes (U$S2.548 millones), giros de divisas sin fines específicos (U$S784 millones) y egresos por servicios y otros gastos corrientes (U$S607 millones).

En octubre, el BCRA compró en el mercado de cambios U$S1.396 millones.

Por su parte, los clientes de las entidades vendieron en el mercado U$S674 millones y las entidades financieras vendieron U$S661 millones.

Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por U$S61 millones.

El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios por U$S672 millones.

Dentro de este grupo, “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente con ventas netas por U$S2.961 millones.