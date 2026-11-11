Ante un millón de jóvenes: el Papa alertó sobre el uso de las redes

Cerca de un millón de jóvenes participaron anoche del encuentro con el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo, en una convocatoria que el propio Pontífice había pedido incluir en su visita a la Argentina.

La jornada reunió a personas de entre 15 y 35 años, que llegaron desde distintos puntos del país para participar de una vigilia que combinó música, oración y testimonios sobre algunas de las problemáticas que atraviesan a las nuevas generaciones, como las adicciones y la salud mental.

Entre los asistentes estuvo Milagros Gerard, una joven de La Plata que asistió al encuentro papal con su pareja y amigos de la comunidad parroquial San Juan Bosco. “Siento que va a haber mucha esperanza, mucha unión y mucho amor, que es lo que falta en el mundo”, expresó en declaraciones periodísticas. También manifestó su expectativa de que León XIV pueda orientar a los jóvenes y continuar el legado de Francisco.

La previa comenzó con presentaciones musicales y actividades religiosas que amenizaron la espera del Santo Padre, que pasadas las 20 apareció entre la multitud a bordo del papamóvil. Su llegada provocó una ovación acompañada de cánticos y aplausos, mientras avanzaba entre los fieles y se detenía para bendecir a varios bebés.

Uno de los momentos centrales llegó durante su discurso, cuando León XIV lanzó una advertencia sobre los riesgos de las redes sociales, la necesidad de aprobación y la búsqueda del éxito a cualquier precio. El Pontífice cuestionó los modelos de vida basados en la popularidad, el dinero y la apariencia, y llamó a los jóvenes a no dejarse condicionar por las presiones del entorno.

“Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer”, sostuvo ante la multitud. También advirtió que la necesidad de conseguir la aprobación de los demás puede llevar a mentir y que la envidia impide alegrarse por los logros ajenos.

“No permitan que nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, pidió León XIV, quien además cuestionó el egoísmo y el riesgo de tratar a las personas como objetos. En ese marco, también alertó sobre las drogas, la pornografía y los negocios que obtienen beneficios económicos de actividades capaces de generar dependencia.

Testimonios y un llamado a la esperanza

Uno de los momentos centrales fue el testimonio de Cristian, un joven del Hogar de Cristo de Moreno que relató cómo comenzó a consumir cocaína a los 15 años, terminó viviendo en la calle y logró iniciar su recuperación gracias al acompañamiento de esa organización.

También habló Agustina, voluntaria en barrios populares, quien consultó cómo afrontar la frustración cuando la ayuda no alcanza. “No pierdas la esperanza”, le respondió León XIV, y la alentó a continuar con su tarea.

Los otros testimonios fueron los de Guadalupe, una joven correntina que contó su acercamiento a la vida religiosa, y Franco, periodista deportivo y docente, quien preguntó cómo compatibilizar la fe con el trabajo y las responsabilidades cotidianas.

La vigilia contó con las actuaciones de Nahuel Pennisi, que interpretó Yo vengo a ofrecer mi corazón, y Maggie Cullen, que cantó Oración del remanso. El arzobispo Jorge García Cuerva también habló sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes, entre ellas las adicciones y la falta de trabajo.

En el cierre, León XIV destacó la importancia del amor, la solidaridad y la libertad frente al individualismo. “Cristo nos ama como somos”, expresó, e invitó a los presentes a mantener la esperanza.

“Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo, vayan y anuncien”, concluyó el Papa, antes de recibir una nueva ovación y finalizar el encuentro con un Padre Nuestro.