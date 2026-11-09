Ante una multitud, el papa León XIV encabezó su primera misa en la Argentina

El papa León XIV encabezó este lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, una multitudinaria misa, de la que participan el presidente Javier Milei, dirigentes políticos, de la Iglesia, y unos dos millones de fieles.

Durante su homilía, el Sumo Pontífice centró su mensaje en la importancia de la familia como pilar social y espiritual de la Argentina, al tiempo que advirtió sobre el impacto del trabajo precario, las adicciones y las crisis sociales. "La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", afirmó el Papa ante la multitud.

En esa línea, exhortó a no dejarse llevar por corrientes que desmerecen el rol del núcleo familiar en la actualidad: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Durante la ceremonia, León XIV reflexionó sobre las dificultades que atraviesan los hogares en el país: "Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares". Frente a este panorama, el Sumo Pontífice remarcó que "en medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza", asegurando que "sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, protegiéndola de las tormentas que se abaten contra ella".

En otro tramo, León XIV citó a Francisco al recordar el vínculo del actual Pontificado con la sede porteña. "Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'", rememoró.

Asimismo, llamó a erradicar la lógica del "dar para tener" en la relación con lo sagrado, al repasar el pasaje evangélico de la expulsión de los vendedores del templo. "Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien", sostuvo, y pidió a las familias argentinas ser "protagonistas en la evangelización" y respaldar la labor de la Iglesia local. Concluyó su homilía encomendando a la sociedad argentina a la protección de la Virgen de Luján y San José: "Que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia".

Luego de la misa que brinda en el en el barrio porteño de Palermo, el Papa participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a empresarios y dirigentes sindicales y sociales.

Más tarde asistirá a la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y posteriormente concurrirá a la cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.