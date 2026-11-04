Antes del plenario del PJ bonaerense, una cumbre entre Kicillof y Máximo

En un intento por evitar que la disputa escale al ámbito institucional del partido, anoche se armó una sorpresiva cumbre en la Gobernación que volvió a juntar a Kicillof con el líder de La Cámpora. No estuvieron solos, ya que participaron además la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado Mariano Cascallares, por el lado del kicillofismo. Máximo Kirchner llegó acompañado del diputado Facundo Tignanelli y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Según trascendió, se convino avanzar en la convocatoria al Congreso partidario, de manera de consolidar el acuerdo que ambas fracciones sellaron hace un tiempo por el que Kicillof se hizo cargo de la presidencia del PJ bonaerense y Máximo Kirchner se quedará con el control del Congreso partidario.

Voces en los pasillos de la Gobernación decían que “se avanzó positivamente” de cara al armado electoral del año que viene, pero no fue confirmado al cierre de esta edición por fuentes de algunos de los bandos.

Luego del revuelo del fin de semana en el que Kicillof y el kirchnerismo volvieron a quedar enfrentados por la definición de la candidatura presidencial, las dos tribus del peronismo volverán a verse las caras hoy en una reunión del PJ bonaerense. Será desde las 17 horas en la sede partidaria de La Plata.

A pesar de la cumbre de anoche, esta reunión viene precedida de un acentuado pugilismo dialéctico. La Cámpora montó en cólera luego de que Kicillof insistiera en que el candidato presidencial del peronismo debía surgir de una Primaria. Acaso molestó menos esa definición que la que desgranó frente a varios intendentes renegando de una elección “a dedo”, en obvio desafío a Cristina Kirchner.

Horas después se hizo pública la entrevista de un medio de los EE UU con la expresidenta en la que reconoció que podría ser candidata si fuera habilitada.

En ese escenario de tensiones, el kicillofismo buscó bajarle el tono a la disputa sin quitar el dedo del renglón: recordó que la idea de utilizar las PASO fue acordada por Máximo Kirchner, Sergio Massa, Kicillof y otros gobernadores peronistas en las dos cumbres que mantuvieron en las últimas semanas. “Nada nuevo”, decían. Pero la definición hizo ruido.

OTRO TEMA PICANTE

El caso es que el peronismo bonaerense volverá a juntarse con otros asuntos de interés pendientes como la reelección indefinida de los intendentes que promueve Kicillof y que está trabada en la Legislatura, atrapada en la puja interna. Aunque seguramente el ámbito partidario no sea el ámbito de esa negociación.

En el encuentro de hoy se aguarda que el kirchnerismo y la Cámpora retornen a las actividades que convoca Kicillof como presidente del PJ bonaerense. La última cita, llamada en La Matanza con motivo del 17 de Octubre, fue desoída por los seguidores de Cristina y Máximo Kirchner.