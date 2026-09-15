Anticipan que la pobreza volvió a crecer en el primer semestre y alcanzó a 15,1 millones de personas

La pobreza en la Argentina habría vuelto a crecer durante el primer semestre de 2026, después de tres períodos consecutivos de descenso. De acuerdo con estimaciones privadas, unas 1,7 millones de personas se habrían sumado a esa condición entre enero y junio, con lo que el número total de pobres llegaría a 15,1 millones.

El cálculo fue realizado por la consultora ExQuanti a partir de datos del INDEC y marca un cambio en la tendencia que se había registrado durante buena parte de 2024 y 2025. Según el informe, entre octubre del año pasado y junio de este año la cantidad de personas en situación de pobreza habría aumentado en unos 2,9 millones.

Desde la consultora señalaron que el incremento registrado durante el primer semestre habría sido suficiente para revertir parte de la reducción observada en los períodos anteriores. Además, remarcaron que la estimación semestral muestra niveles de pobreza superiores a los registrados tanto en el semestre anterior como un año atrás.

Otra estimación, elaborada por el nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, proyectó una tasa del 31,6% para el primer semestre de 2026. El porcentaje coincide con el registrado durante el mismo período de 2025 y se ubica por encima del 28,2% correspondiente al segundo semestre del año pasado.

En tanto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) también detectó un deterioro y estimó que la pobreza habría alcanzado al 30% de la población durante los primeros tres meses de 2026.

Cuándo se conocerá el dato oficial

El dato definitivo todavía no fue informado. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el índice oficial de pobreza correspondiente al primer semestre de 2026 el próximo jueves 24 de septiembre.

El último dato oficial corresponde al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en el 28,2% de la población, equivalente a unos 8,5 millones de personas. Ese registro había representado una baja respecto del primer semestre de 2025, cuando el indicador había alcanzado el 31,6%, con unos 9,5 millones de personas afectadas.

A fines de 2023, en tanto, la pobreza alcanzaba al 41,7% de la población, unas 12,3 millones de personas. De acuerdo con las estadísticas oficiales, desde entonces unos 3,8 millones de argentinos habían dejado esa condición hasta el cierre de 2025.