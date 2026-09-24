Anuncian la actividad económica de julio

El INDEC difundirá hoy el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio.

Según las proyecciones privadas, bajaría 0,8% contra junio, y los datos representarán lo que los economistas denominan efecto serrucho.

El último dato oficial disponible es el de junio de 2026, el cual arrojó +0,8% de variación mensual desestacionalizada (respecto de mayo) y +2,7% de variación interanual (en comparación con junio del año anterior).

Así, en los primeros siete meses del año la economía ya habrá anotado cuatro meses negativos y tres positivos.

Esto sin que los datos preliminares de agosto muestren un vuelco favorable. El primer semestre anotó tres meses con alzas del EMAE: enero con 0,3%, marzo con 2,6% y junio con 0,8%.

En cambio hubo caídas en febrero (2,5), abril, (1,6%) y mayo (0,6%).

El Estudio Ferreres y Asociados marcó para julio una caída de 0,9%, para Equilibra el descenso fue del 0,5% y, para LCG, de 0,8%.

En tanto, la consultora LCG estima que en julio la actividad económica “registró una caída respecto de junio de 0,8% mensual desestacionalizado. La caída es consistente con una suba de 0,9% anual, lo que lleva a un acumulado de 1,8% anual para los primeros 7 meses del año”.