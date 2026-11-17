El ministro de Economía, Luis Caputo, informó ayer que las cuentas públicas registraron en octubre un superávit de $1.578.627 millones.

El jefe del Palacio de Hacienda precisó que el superávit primario fue de $1.931.156 millones que luego del pago de intereses de deuda por $352.530 millones se convierten en el superávit financiero de $1.578.627 millones.

Caputo indicó que a partir de este resultado “en los primeros 10 meses del año, el Sector Público Nacional (SPN) acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,4% del PIB”.

El Gobierno tiene comprometido un saldo primario positivo de 1,4% en el acuerdo con el FMI, pero cabe apuntar que se espera un déficit en diciembre debido a la estacionalidad del gasto de ese mes por el pago de los aguinaldos.

“El dato del mes es consistente con el resultado incluido para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre”, explicó el funcionario.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $15.725.627 millones (+31,2%).

Durante octubre, los gastos primarios del SPN alcanzaron los $13.794.471 millones (+23,6%).

En lo que refiere a las prestaciones sociales, ascendieron a $8.947.229 millones (29,8%).

Por otra parte, los gastos de funcionamiento fueron $2.366.284 millones (+24%).

En tanto, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.396.563,3 millones (+24,7%).

Los subsidios económicos se ubicaron en $1.159.650 millones (+11,4%), compuesto fundamentalmente por $903.994 millones en energía y $255.656 millones en transporte.

El gasto de capital se ubicó en $307.459 millones, donde se destacan las obras de infraestructura eléctrica (+159,8%), y las hídricas (+38,4%).