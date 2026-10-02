Anunciaron otro RIGI para una minera por 4 mil millones de dólares

El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron hoy en París un acuerdo para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en Catamarca, que contempla una inversión de capital estimada en 4 mil millones de dólares.

El anuncio se realizó durante la visita del mandatario argentino a Francia, luego de que el Comité Evaluador aprobara el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de Minera Agua Rica, perteneciente a Glencore.

Durante los primeros dos años se prevé una inversión de 771 millones de dólares, casi diez veces el monto mínimo exigido por el régimen. El proyecto será financiado mediante aportes de capital y deuda de Glencore.

Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre y exportaciones estimadas en 2.167 millones de dólares por año. La totalidad de la producción estará destinada a los mercados internacionales.

El proyecto aprovechará infraestructura existente, ya que el mineral será procesado en la planta de Alumbrera y transportado mediante un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí continuará por tren hasta el puerto de Rosario.

Durante la etapa de construcción se proyecta la generación de hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que para la fase de operación se prevén 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos.

La empresa manifestó su compromiso con la generación de empleo local y el fortalecimiento de las cadenas de valor de la región. El proyecto también contempla obras de infraestructura vinculadas con rutas, energía y agua.

El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027, mientras que el comienzo de la operación se estima para octubre de 2031.

La aprobación de Agua Rica se suma a los proyectos incorporados al RIGI orientados a ampliar la inversión productiva, la generación de empleo y las exportaciones argentinas.