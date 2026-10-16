Aporte del Municipio para la puesta en valor del edificio de la Federación de Instituciones

La Municipalidad de La Plata realizó un aporte para la puesta en valor de la sede de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y Biblioteca Popular Mariano Moreno, ubicada en calle 3 entre 51 y 53, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y fortalecer las actividades que desarrolla la entidad.

La iniciativa surgió a partir de la primera visita oficial que el intendente Julio Alak realizó a la institución el año pasado, cuando tomó conocimiento de las necesidades de infraestructura del edificio y se comprometió a acompañar su recuperación. En esta oportunidad, el jefe comunal visitó los trabajos realizados.

“Quiero agradecerles y reconocer el esfuerzo que hacen; abrir los clubes, sostenerlos, reunir a los chicos y sacarlos de la calle”, expresó Alak, quien recorrió las instalaciones de la sede social acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; y el secretario General de la Municipalidad, Norberto Gómez.

Asimismo, Alak valoró “el trabajo de los dirigentes y de la Federación de Instituciones”.

En ese marco, se llevaron adelante trabajos de remodelación y acondicionamiento que incluyeron la demolición de paredes interiores para ampliar las salas existentes, la renovación de pisos, tareas de pintura y obras de impermeabilización.

Asimismo, se realizó el cerramiento de la antigua galería para incorporar una sala de lectura equipada con mesas y sillas, junto a un espacio de estar destinado al encuentro y la permanencia de quienes concurren a la institución.

Las intervenciones también contemplaron la renovación integral de los baños y la cocina, además de distintas mejoras en los espacios de circulación y uso común.

Por otro lado, está prevista una nueva etapa de trabajos que incluirá la impermeabilización exterior de una medianera y la remodelación del frente del edificio, con modificaciones en el acceso principal para optimizar el aprovechamiento del espacio.

Presidida por Alberto Alba, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y Biblioteca Popular Mariano Moreno es una organización sin fines de lucro que cuenta con más de 85 años de trayectoria y nuclea a más de 600 entidades de La Plata, Berisso y Ensenada.

A través de su trabajo, la organización promueve el desarrollo social, cultural y deportivo de la región, acompañando a clubes, centros culturales, sociedades de fomento, asociaciones barriales y otras instituciones comunitarias.