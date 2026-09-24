Aprobarán proyectos por deudas familiares

El sobrendeudamiento y la mora en que cayeron numerosas familias disparó la presentación de varios proyectos en la Legislatura. Con ese debate todavía en agenda, la Cámara de Diputados decidió acelerar el paso y convocó para mañana a una reunión conjunta de comisiones con la idea de aprobar algunas de estas iniciativas en la sesión prevista para la semana que viene.

Las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y el Consumidor buscarán consensuar un proyecto que unifique las distintas propuestas aunque no se descarta que terminen alumbrando dos o tres iniciativas.

En la larga lista de proyectos aparece uno de la de la diputada kicillofista Ana Luz Balor. Apunta a prevenir el hostigamiento y las prácticas abusivas en los reclamos extrajudiciales de deuda.

En tanto el diputado peronista Ricardo Lissalde busca crear el Programa de Desendeudamiento de las Familias Bonaerenses, en el ámbito del Banco Provincia.

En tanto, el diputado Leonardo Moreno pretende fundar un Régimen General de Protección de los Intereses Económicos de las y los consumidores sobreendeudados que pueda llevar adelante medidas de prevención, mitigación y registro de los usuarios que padecen esta situación.

Desde el Movimiento Evita, la diputada Noelia Saavedra busca que el gobierno bonaerense cree un Sistema Bonaerense de Protección Frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital, destinado a prevenir y regular las cobranzas abusivas, fortaleciendo herramientas públicas orientadas al desendeudamiento.

En tanto,el diputado camporista platense Ariel Archanco propuso incorporar el capítulo “De los Derechos del Consumidor de Servicios Financieros” en la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios que apunta a proteger a las personas de “prácticas crediticias abusivas”, brindarles el acceso a “mecanismos de adecuación contractuales” y preservar el “equilibrio económico” de las relaciones de consumo financieras.

El massista Juan Martín Malpeli pidió sumar en la misma ley un capítulo titulado “Protección del Consumidor en Operaciones de Crédito y Financiación” y otro llamado “Publicidad y Promoción del Crédito de Consumo”, con el que apunta a establecer un régimen legal que regulen la oferta y promoción de bienes y servicios a través de plataformas de e-commerce, la financiación de dichos productos y el otorgamiento de créditos de consumo.

Malpeli pretende además crear un régimen de reestructuración de deuda de consumo para quienes “acrediten una imposibilidad actual o previsible de afrontar regularmente el conjunto de sus obligaciones “.