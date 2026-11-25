Un grupo de diputados provinciales de distintos bloques políticos acudió ayer al Arzobispado, donde escuchó la preocupación que Monseñor Gustavo Carrara les transmitió sobre el aumento de los casos de ludopatía y la necesidad de, como lo reclamó la Iglesia al Senado de la Nación, contar con una ley bonaerense que atienda la problemática, especialmente en menores.

Fue a partir de una convocatoria que Carrara realizó a todos los presidentes de los bloques legislativos de la Cámara baja, con la idea de exponer y dialogar los diversos proyectos para abordar el tema y las diferentes posiciones que se asumen, incluso, al interior del peronismo.

Acudieron al encuentro diputados y senadores del peronismo, la UCR, Nuevos Aires y Unión y Libertad. Estuvieron ausentes los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO

Según trascendió, hubo coincidencias sobre la necesidad de avanzar con una legislación más estricta, aunque persisten diferencias sobre los mecanismos de control, la publicidad y el financiamiento de las políticas de prevención.

La Cámpora buscará que se trate mañana sobre tablas, aún con discrepancias al interior del peronismo, también advierten que LLA y el PRO podrían bloquearlo.

Tras el encuentro, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, destacó que hubo coincidencias respecto de la necesidad de avanzar hacia una regulación contundente. Incluso sostuvo que el horizonte debería ser la prohibición del juego online, aunque consideró que esa decisión tendría que tomarse a nivel nacional.

Y explicó que existe la posibilidad de tratarlo sobre tablas en la sesión de hoy, aunque advirtió que la falta de acompañamiento de algunos bloques podría impedirlo, y que, en ese caso, se podría convocar a un plenario de comisiones para intentar llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre.