Apuntan a negocios de la AFA con un israelí que se declaró culpable

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría hecho negocios por al menos US$645.000 con un empresario israelí que se declaró culpable ante la Justicia de su país por presentar reportes societarios falsos y que también enfrentó una demanda colectiva en Estados Unidos. Los acuerdos vuelven a poner en la mira la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

El empresario es Gilad Somjen, cofundador de 24Option, una plataforma de opciones binarias que fue patrocinadora de Juventus entre 2014 y 2019. En 2016, Somjen y sus socios se declararon culpables en Israel de presentar información societaria falsa. Según la acusación, habían creado una estructura de sociedades offshore registradas en distintos países pero administradas desde Israel, con el objetivo de evadir impuestos.

Según publicó el diario La Nación, el vínculo con la AFA quedó formalizado el 12 de diciembre de 2025, cuando la entidad aceptó una propuesta de Snow Media Limited, una sociedad radicada en Irlanda del Norte y controlada por Somjen, que actuaba en representación de Trade Match Limited, firma de Seychelles que opera la plataforma de trading Hedg.com.

El acuerdo convirtió a la empresa en “sponsor oficial regional” de las selecciones argentinas para Medio Oriente y África hasta el 31 de julio de 2026. El dinero pactado fue de US$400.000.

El contrato establecía además que el dinero no sería depositado directamente en cuentas de la AFA. US$280.000 debían ser girados a TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette, mientras que otros US$120.000 tenían como destino CAE Services LLC, una sociedad registrada en Wyoming.

El acuerdo incluía cláusulas de cumplimiento normativo sobre lavado de dinero, sobornos y corrupción, además de una declaración según la cual los fondos utilizados no provenían de actividades ilícitas. CAE Services, a su vez, aparece vinculada a Juan Schreiber, un empresario de Bariloche señalado por haber armado sociedades en Miami para canalizar fondos de la AFA.

Según lo que trascendió, el negocio continuó en 2026. En julio comenzó a negociarse una extensión hasta el 31 de julio de 2027. El borrador contemplaba exclusividad en Medio Oriente y África, pese a que la AFA ya tenía otros patrocinadores del sector.El nuevo acuerdo presenta además diferencias en los documentos. La versión en inglés menciona US$450.000, mientras que la versión en español habla de US$275.000.

El 14 de julio, además, la AFA emitió una factura por US$245.000 correspondiente al patrocinio de AFA-Hedg.

También cambió el mecanismo de cobro. Aunque el borrador mencionaba a TourProdEnter, la factura ordenaba pagar a Moon Euro Management LLC, una sociedad radicada en Dubái que la AFA había designado en junio como agente oficial de cobro para los contratos firmados desde el 18 de mayo.

Snow Media también arrastra antecedentes en Estados Unidos. En 2018 fue demandada por inversores por la venta de valores no registrados vinculados a tokens. En 2022, Somjen y sus socios acordaron pagar US$165.000 para cerrar el litigio, sin admitir responsabilidad.

Los registros societarios británicos indican que Somjen controla entre el 75% y el 100% de Snow Media.