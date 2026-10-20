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Política y Economía

ARBA posterga el vencimiento de la Patente y otros impuestos

Se podrá pagar hasta el 12, sin recargos y manteniendo los beneficios vigentes

Por Redacción

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) postergó hasta el 12 de noviembre los vencimientos de los impuestos Inmobiliario Rural, Inmobiliario Complementario y Automotor, según informó el organismo.

La medida reprogramó los vencimientos del Inmobiliario Rural y del Complementario, previstos originalmente para el 5 de noviembre, y del Automotor, fijado para el 10 del mismo mes.

Los contribuyentes que abonen hasta la nueva fecha podrán cumplir sus obligaciones sin recargos y conservar las bonificaciones correspondientes. Los plazos fueron actualizados automáticamente en todos los medios de pago habilitados.

Las boletas pueden descargarse desde el sitio web de ARBA, donde también se puede consultar el importe y pagar con tarjetas de débito o crédito, Home Banking, cajeros automáticos y Cuenta DNI.

El pago presencial continúa habilitado en las entidades bancarias autorizadas y en los puntos de Provincia Net Pagos.

ARBA recordó que, para acceder durante 2027 a los descuentos y bonificaciones previstos, será condición no registrar deudas.

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