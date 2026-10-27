ARBA puso en marcha un nuevo plan de pagos para regularizar deudas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitó desde ayer un plan especial de pagos para regularizar deudas tributarias con bonificaciones.

El esquema es escalonado y concentra los mayores beneficios en las primeras semanas, ya que el organismo determinó que hasta el 13 de noviembre quienes cancelen al contado accederán a un descuento del 40%.

Según se detalló, la adhesión al sistema debe hacerse íntegramente de manera digital, a través del sitio oficial de ARBA. Desde allí, cada contribuyente puede consultar sus obligaciones, seleccionar el impuesto correspondiente y formalizar el plan sin necesidad de realizar trámites presenciales.

De cara a 2027, no registrar deuda con el fisco provincial será condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos.

El plan que comenzó a regir ayer alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Permite regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, excepto las correspondientes al Impuesto de Sellos.

El beneficio mayor se concentrará en quienes ingresen en los primeros días de vigencia. El cronograma fue estructurado en cuatro fases diferenciadas, donde en ningún caso se podrá superar el monto del capital adeudado:

La primera etapa (disponible hasta el 13 de noviembre) incluye un 40% de descuento para pago al contado, 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas. La segunda etapa (del 14 al 27 de noviembre) comprende un 35% de quita al contado, 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas; la tercera (28 de noviembre al 11 de diciembre), un 30% al contado, 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas; mientras que la cuarta y última etapa (12 al 31 de diciembre) sostiene la bonificación del 30% exclusivamente para el pago al contado, sin descuentos para las alternativas financiadas.

Relevamiento laboral

Por otro lado, desde el ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa informaron la realización de distintos operativos de inspección laboral, de seguridad y salud en el trabajo durante los recitales de la banda surcoreana BTS en el Estadio Único. Según se detalló, se relevaron 2.272 trabajadores. El objetivo fue verificar el cumplimiento de la normativa laboral y resguardar los derechos de los empleados.