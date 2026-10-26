ARCA oficializó la prórroga del Fondo de Asistencia Laboral

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la prórroga de la la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) al 1º de diciembre de 2026.

La decisión de postergar la entrada en funcionamiento del instrumento se dispuso acorde a los cambios introducidos mediante el Decreto 1.228/2026, que extendió el período de carencia de 6 hasta los 12 meses para asegurar la conformación del patrimonio inicial de los FAL, fue dispuesta formalmente a través de la Resolución General 5.915/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el organismo, la prórroga se determinó "en virtud de la complejidad y alcance del nuevo régimen, por lo cual se otorgó un plazo adicional que permita completar las implementaciones necesarias y realizar las pruebas correspondientes".

El marco normativo indicó que las medidas buscan "preservar la seguridad jurídica, previsibilidad y adecuada operatividad del régimen, en beneficio de los sujetos alcanzados".

La norma determina que los cambios serán aplicables "a partir de las declaraciones juradas del período devengado diciembre de 2026 y subsiguientes".

Para realizar las presentaciones, los empleadores deberán emplear la "versión 48 del sistema 'Declaración en línea'".

Bajo la ley de Modernización Laboral, ARCA actúa como "agente de derivación de dicha contribución mensual a la Cuenta Individual del Empleador" junto a la Contribución Unificada de la Seguridad Social.