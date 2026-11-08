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Política y Economía

Así fue el recibimiento de Javier Milei al Papa León XIV en Argentina

Por Redacción

El presidente Javier Milei recibió hoy al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery en su llegada al país para cumplir con su visita de casi cuatro días.

El Santo Padre llegó a la Argentina a las 16:33, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Minutos después, descendió de la nave y el mandatario nacional estaba aguardándolo en la pista.

Mientras integrantes de la delegación papal completaban el desembarco, el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañadas por otras piezas musicales.

Tras el saludo oficial con Milei, en el que intercambiaron unas breves palabras, el Papa se salió del protocolo y saludó a varios fieles que lo esperaban en el lugar.

El cronograma oficial del Pontífice prevé un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada para participar de la ceremonia oficial de bienvenida y mantener un encuentro privado con el presidente Milei, agendado para las 17:50. La jornada concluirá con una visita al Palacio Libertad.

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