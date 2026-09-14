Plaza España: en el marco de la obra, pavimentarán adoquines del perímetro

Al igual que ocurrió con las plazas Italia y Rocha, el Municipio se dispondrá a pavimentar el perímetro adoquinado de la plaza España, en plena obra de remodelación. Así lo confirmaron ayer desde la Comuna, e indicaron que el objetivo de la medida es el de mejorar el estado general del entorno del espacio pero también incrementar la seguridad vial de la rotonda.

La plaza de 7 y 66 se encuentra en plena remodelación y se prevé que la inauguración de la restauración se lleve a cabo el 12 de octubre. Como viene publicando EL DIA, los trabajos forman parte de una continuidad de plan de recuperación del espacio público que lleva adelante el gobierno de Julio Alak, y que implicó la remodelación de la Plaza San Martín y sus aledañas, Italia y Rocha, pero, además, la puesta en valor y creación de espacios verdes en distintos barrios de las localidades.

Los trabajos comprenden la renovación de las veredas perimetrales y de los caminos internos de la plaza, con una superficie a intervenir de aproximadamente 5.600 m2. Además, se recuperarán 7.000 m2 de áreas verdes, se reemplazará el mobiliario urbano y se instalarán nuevas luminarias con tecnología LED.

En el marco de las tareas, se prevé la creación de nuevas zonas recreativas y de descanso, un sector de juegos infantiles y un espacio para la práctica deportiva.

LA PAVIMENTACIÓN

En ese contexto, ayer el municipio anunció cortes de tránsito programados en el entorno de la Plaza, los que se extenderán hasta la fecha de la inauguración. Se debe a obras de pavimentación y mejoras en todo el sector cercano al predio, pero también a la pavimentación del adoquinado de esa rotonda.

Así lo confirmó el concejal Sergio Resa, autor del plan de remodelación de las plazas de la Ciudad. “La gente usa cada vez más las plazas, recuperándolas como un espacio de encuentro, recreación y esparcimiento que incluye a los adultos y a los chicos”, dijo.

Y explicó: “Por eso, además de acondicionarlas con mobiliario nuevo, iluminación y juegos dentro del predio, necesitamos generar un entorno seguro, con una buena carpeta asfáltica que permita que los vehículos frenen eficientemente y sendas de cruce bien delimitadas”.

En este contexto, desde la Comuna advirtieron ayer de las complicaciones que las obras de pavimentación generarán en la zona para los automovilistas y transeúntes y recomendaron evitar el tránsito por sus inmediaciones para evitar demoras, hasta tanto termine la obra. Se estima que eso será en menos de un mes.