Aumentaron las multas de tránsito

El Gobierno bonaerense actualizó las multas de tránsito para el último bimestre del año, con un ajuste del 2,5 por ciento. Tras el aumento que sufrieron durante el último tiempo las naftas que implica en el valor de las infracciones, manejar por encima del límite de velocidad permitido o circular sin VTV se puede castigar con hasta 2.340.000 pesos.

De acuerdo a la resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito: pasó de 2.281 a 2.340 pesos para noviembre y diciembre. En enero, en el inicio de las vacaciones, seguramente habrá un nuevo ajuste.

DE LA MANO CON LA NAFTA

La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, que sufrió un fuerte incremento desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, en las últimas semanas el aumento fue más moderado.

Según la información oficial, el exceso de velocidad y el pase en rojo de un semáforo forman parte de las multas con valores más altos, igual que negarse a hacer un test de alcoholemia.

Estos son los valores que empiezan a regir para las multas de tránsito en la Provincia:

– Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000 (entre 150 y 1.000 UF)

– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Pasar un semáforo en rojo: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Circular a contramano: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.170.000 y $2.808.000 (entre 500 y 1.200 UF).

– Por circular con la VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF).