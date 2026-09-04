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Política y Economía

Aumento a estatales bonaerenses: gremios reclamaron formalmente la reapertura de la paritaria salarial

El pedido fue presentado ante el Ministerio de Trabajo. Buscan retomar la discusión correspondiente al último tramo del año y recuperar poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida

Por Redacción

Los gremios estatales bonaerenses solicitaron formalmente al Ministerio de Trabajo de la provincia la urgente reapertura de la negociación paritaria, con el objetivo de retomar la discusión salarial correspondiente al último tramo del año.

El planteo se produce luego del acuerdo alcanzado en julio entre el Gobierno bonaerense y los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430, que estableció un aumento del 7% en dos tramos y contempló el compromiso de volver a discutir los salarios durante septiembre.

En ese marco, ATE Buenos Aires formalizó ante la cartera laboral el pedido para retomar la negociación y planteó la necesidad de que la Provincia adopte medidas para sostener y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el gremio cuestionaron el impacto que, según señalaron, tienen sobre las provincias las políticas económicas del Gobierno nacional. En particular, hicieron referencia a la reducción de las transferencias de recursos y sostuvieron que esa situación repercute sobre las cuentas provinciales y las condiciones de vida de los trabajadores bonaerenses.

Además, ATE advirtió sobre el nivel de endeudamiento de los hogares y afirmó que muchas familias recurren actualmente al crédito para afrontar gastos básicos como el pago de servicios, el alquiler o la compra de alimentos.

En este contexto, el sindicato reclamó al Gobierno de Axel Kicillof que realice “los mayores esfuerzos posibles” para acompañar a los trabajadores y avance con medidas destinadas a sostener y recuperar los salarios frente al incremento del costo de vida.

El último acuerdo salarial en Provincia

La última negociación entre la Provincia y los gremios estatales de la Ley 10.430 se cerró en julio, cuando el Gobierno bonaerense acordó un aumento salarial del 7% escalonado entre julio y agosto.

La mejora se estableció tomando como base los salarios de junio: un 5% a partir de julio y un 2% en agosto. Como parte del entendimiento, la Provincia se comprometió a retomar la discusión salarial en septiembre, instancia que los sindicatos buscan concretar ahora.

Además del incremento salarial, aquel acuerdo incluyó medidas vinculadas a las condiciones laborales de los trabajadores estatales. Entre ellas se estableció el pase a planta permanente del personal ingresado durante 2024 y 2025, modificaciones en los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para avanzar en la discusión de convenios colectivos de trabajo y carrera administrativa.

Con el pedido presentado ahora ante el Ministerio de Trabajo, los gremios buscan que la discusión se retome y que se defina un nuevo esquema de actualización salarial para los trabajadores estatales bonaerenses durante los últimos meses de 2026.

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