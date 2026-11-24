El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) aumentó 4,1% en noviembre y se posicionó en 2,04 puntos. Sin embargo, la comparación interanual todavía muestra una caída de 17,5%.

De acuerdo con el índice elaborado por la Universidad Di Tella, que realiza este trabajo todos los meses desde 2001, el dato de noviembre marca una recuperación frente a los meses anteriores, pero no modifica el balance de 2026.

La confianza del consumidor, en tanto, bajó 1,3% en noviembre, afectada por la caída del 7,6% en el Gran Buenos Aires. A contramano, el indicador repuntó 9,4% en la ciudad de Buenos Aires y 3,3% en el interior del país.

Los cinco componentes que integran el ICG mostraron variaciones positivas frente al mes previo. El mayor avance correspondió a la preocupación por el interés general, que aumentó 6,4% y alcanzó 1,60 puntos. Le siguió la capacidad para resolver problemas, con una suba de 5,6%, hasta los 2,40 puntos. La eficiencia del Gobierno llegó a 2,08 puntos, tras avanzar 4,5%, mientras que la evaluación general de la gestión se ubicó en 1,69 puntos (+3,6%). Por su parte, la honestidad registró el nivel más alto entre los componentes, con 2,41 puntos, aunque su mejora mensual fue de 1,4%.

Pese al repunte de noviembre, el promedio de confianza durante la gestión de Milei descendió a 2,32 puntos, su registro más bajo. En el mismo tramo de sus presidencias, Mauricio Macri promediaba 2,43 puntos y Alberto Fernández, 1,83. En el mes 35 de gestión, el ICG de Milei quedó por debajo de los registros de Néstor Kirchner, que había alcanzado 2,54 puntos, y del primer mandato de Cristina Kirchner, con 2,42. En cambio, superó los valores de Macri (1,77), Cristina en su segundo mandato (1,60) y Alberto (1,19).