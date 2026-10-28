Aumentos para empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7 por ciento, distribuido de la siguiente manera: un 1,9 por ciento en octubre, 1,9 por ciento en noviembre y un 1,9 por ciento en diciembre.

Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50 mil para los trabajadores de todas las categorías, pagaderos en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

La suma de 120.000 pesos alcanzada en el acuerdo paritario anterior se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó “el esfuerzo de todas las partes, en un escenario económico difícil”.

Mientras, el personal doméstico de casas particulares recibirán un nuevo aumento en noviembre, de acuerdo con el cronograma de actualizaciones establecido por el sector.

El incremento será del 1,6 por ciento, de acuerdo con la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó incrementos mensuales entre agosto y noviembre.

Además del aumento pactado, se fijó un 25 por ciento extra al salario básico de la suma no remunerativa de $20.000 dispuesta en agosto.