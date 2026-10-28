Una protesta de trabajadores municipales provocó ayer a la mañana un corte total de la autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura de Quilmes. La manifestación se realizó en el kilómetro 23,5 y mantuvo interrumpida la circulación en ambos sentidos durante algunas horas.

La medida fue impulsada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que exige una mejora de los salarios, el cese de las contrataciones mediante monotributo y la convocatoria inmediata del Consejo del Empleo Municipal.

Ante la interrupción del tránsito, se dispusieron alternativas para continuar el recorrido. Quienes circulaban hacia La Plata podían salir de la autopista en Bernal o Quilmes, mientras que para quienes se dirigían a la Ciudad de Buenos Aires se recomendaba tomar la salida a la altura de Berazategui.

La protesta fue convocada por la Regional Conurbano Sur de Fesimubo, que agrupa a sindicatos de Lanús, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Presidente Perón y Ezeiza. También participa el secretario general de la Federación, Hernán Doval.

Además de los reclamos salariales y laborales, la organización sindical exige respuestas sobre el financiamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Otro de los principales pedidos es que el Gobierno bonaerense convoque al Consejo del Empleo Municipal, contemplado en la Ley 14.656. El gremio reclama una convocatoria inmediata y apunta también al ministerio de Trabajo provincial para que intervenga en la resolución de los planteos de los trabajadores del sector.

La medida forma parte del denominado “plan de lucha total, permanente y prolongado”, que Fesimubo lleva adelante en distintos puntos de la Provincia. Desde la Federación advirtieron que continuarán con las protestas hasta obtener respuestas oficiales.

La protesta se desconcentró pasado el mediodía, cuando el flujo vehicular pudo retomar lentamente su tránsito habitual, el que, durante varias horas de la mañana, se había transformado en un caos.

El corte en la autopista complicó el tránsito durante la mañana / Web