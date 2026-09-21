Avanza el programa “Ciudad Limpia”

La Municipalidad local aseguró ayer que las cuadrillas del programa denominado “Ciudad Limpia” concretaron nuevas tareas de limpieza, pintura, hidrolavado y recuperación del espacio público en distintos barrios de la capital bonaerense.

En ese sentido, informaron que los nuevos trabajos de mantenimiento y puesta en valor del espacio público mediante operativos integrales en distintos barrios del partido.

“En los últimos días, las cuadrillas comunales concretaron un total de 908 intervenciones, con tareas de limpieza, pintura e hidrolavado de frentes, paredes, persianas y mobiliario urbano”, detallaron.

Además, las acciones comprendieron un nuevo operativo en el Paseo del Bosque, donde se realizó la limpieza del mobiliario. Asimismo, se restauró la fachada de la Escuela N°84 “Máximo S. Victoria”, paradas de micro sobre avenida 520, e intervenciones en plazoletas del casco urbano.