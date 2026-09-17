Avanza en cada vez más distritos la campaña de afiliación del PJ bonaerense

En un encuentro con mucha mística peronista, se llevó a cabo en Mar Chiquita una charla de capacitación en el marco de la Campaña de Afiliación que lleva adelante el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires por mandato de su titular Axel Kicillof.

La jornada, de la que participaron cientos de militantes y dirigentes de distritos de la Quinta Sección Electoral, contó con la presencia del presidente del Partido Justicialista (PJ) de Mar Chiquita, Fabián Jacquet; del secretario general del PJ bonaerense Mariano Cascallares; y contó con el acompañamiento del intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; del senador Jorge Alberto Paredi.

También dijeron "presente" representantes del Partido Justicialista de Mar del Plata, Necochea y Pinamar.

En la oportunidad Mariano Cascallares adelantó que la campaña de afiliación avanza a buen ritmo y precisó que "debemos tener en el gobernador la esperanza del Pueblo Argentino y eso lo vamos a hacer como dice Axel entre todos y todas de abajo para arriba con el trabajo de la militancia desde Mar Chiquita, desde la Provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina".

En la charla se destacó la presencia del equio de la secretaría General del PJ bonaerense integrado por Mailen Vélez, Nicolás Jawtuschenko, Daniel Fagaburu y Micaela Carrara.