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Política y Economía

Avanza en la Legislatura el proyecto para prohibir el hostigamiento a personas morosas

La iniciativa estable pautas para evitar prácticas de persecución contra deudores

Por Redacción

El proyecto que busca prohibir el hostigamiento a personas morosas avanza en la Legislatura bonaerense al ser tratada en la Comisión de Defensa de los Derechos de los Consumidores de la Cámara de Diputados provincial.

La iniciativa establece pautas para proteger a las personas que atraviesan una situación de endeudamiento y evitar que los mecanismos de cobranza se conviertan en prácticas de persecución, intimidación o vulneración de derechos.

Además, busca garantizar que el reclamo de una deuda pueda realizarse por vías legítimas, pero sin afectar la dignidad, la privacidad y los derechos de las personas consumidoras.

Esta propuesta, de la diputada Ana Luz Balor, se suma a otras iniciativas impulsadas en materia de protección frente al sobreendeudamiento, como la Ley de Defensa de las Familias Sobreendeudadas, orientada a brindar herramientas de protección a quienes atraviesan situaciones de endeudamiento que afectan su economía familiar.

De esta manera, ambas iniciativas forman parte de una agenda de protección de los derechos de las personas consumidoras y de las familias bonaerenses frente a situaciones de endeudamiento y prácticas abusivas de cobranza.

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