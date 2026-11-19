Un proyecto de ley que busca incorporar sanciones específicas para el maltrato, la negligencia y el abandono de animales de compañía avanzó en la Legislatura bonaerense. La iniciativa, impulsada por la senadora Emilia Subiza, del bloque Hechos, obtuvo aprobación en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado provincial y ahora deberá continuar su recorrido legislativo.

La propuesta apunta a incorporar un régimen específico de faltas y sanciones en el Código de Faltas bonaerense para castigar conductas que, si bien pueden representar situaciones de crueldad o descuido hacia los animales, no necesariamente llegan a configurar un delito penal.

"Con este proyecto buscamos darles a los jueces de faltas y a las fuerzas de seguridad herramientas concretas para intervenir y proteger a los animales", sostuvo Subiza, quien manifestó su expectativa de que la iniciativa pueda obtener pronto tratamiento en el recinto.

Entre las medidas previstas se encuentran multas económicas, penas de arresto de hasta 60 días y la posibilidad de prohibir la tenencia y el contacto con animales de compañía durante uno o dos años, en los casos más graves.

Qué sanciones contempla el proyecto

El texto establece distintas escalas de castigos según la conducta y la gravedad de la infracción. Las multas se calcularán tomando como referencia el haber mensual de un agente de seguridad de la Policía bonaerense.

Las principales sanciones previstas son:

Falta de cuidados básicos: multas de entre el 30% y el 50% de un haber policial por omitir medidas esenciales para preservar la salud y la integridad del animal.

multas de entre el 30% y el 50% de un haber policial por omitir medidas esenciales para preservar la salud y la integridad del animal. Encierro en espacios inadecuados: multas del 50% al 70% por mantener animales en lugares sin condiciones de higiene o posibilidades de esparcimiento.

multas del 50% al 70% por mantener animales en lugares sin condiciones de higiene o posibilidades de esparcimiento. Animales encerrados en vehículos: multas del 70% al 100% del haber policial o arresto de 15 a 30 días por dejarlos en autos sin ventilación adecuada o durante períodos prolongados.

multas del 70% al 100% del haber policial o arresto de 15 a 30 días por dejarlos en autos sin ventilación adecuada o durante períodos prolongados. Menoscabo a la integridad: multas del 70% al 100% o arresto de 30 a 45 días por someterlos a prácticas dolorosas innecesarias, aplicarles sustancias tóxicas o exponerlos a situaciones degradantes. También podrá prohibirse la tenencia y el contacto por uno o dos años.

multas del 70% al 100% o arresto de 30 a 45 días por someterlos a prácticas dolorosas innecesarias, aplicarles sustancias tóxicas o exponerlos a situaciones degradantes. También podrá prohibirse la tenencia y el contacto por uno o dos años. Abandono: es la infracción que contempla las sanciones más severas, con multas de entre uno y diez haberes policiales o arresto de 45 a 60 días, además de la prohibición de tener animales durante uno o dos años.

Rescate preventivo y registro de infractores

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la posibilidad de que las autoridades dispongan el rescate preventivo e inmediato de animales que se encuentren en situaciones de peligro.

Además, el proyecto contempla mecanismos de reparación del daño, que podrán incluir tareas de cuidado animal o donaciones a refugios y organizaciones proteccionistas.

Por otra parte, propone crear dentro del Registro de Contraventores de la Provincia un apartado específico denominado "Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal", en el que quedarán asentadas las condenas firmes.

Subiza señaló que muchas situaciones de maltrato ocurren a diario y no llegan a los tribunales penales. Entre los ejemplos mencionó animales abandonados en la calle, encerrados en condiciones indignas o dejados dentro de vehículos expuestos al sol.

La iniciativa busca establecer herramientas para intervenir ante esos casos, aplicar sanciones y evitar que quienes hayan cometido infracciones graves vuelvan a tener animales a su cargo.