Avanza la conformación del Consejo de Empleo

La Provincia dio otro paso en lo referido a la convocatoria al Consejo de Empleo Municipal. El ministerio de Trabajo solicitó a las 135 comunas que aporten documentación clave para su efectiva puesta en marcha.

Esta decisión se enmarca en una resolución firmada por el ministro Walter Correa, que regula la instrumentación del régimen de convocatoria, constitución y funcionamiento del Consejo.

Concretamente, la cartera laboral solicitó a los Ejecutivos municipales que, antes del 31 de diciembre del corriente año, aporten datos relacionados a la representación de los trabajadores afiliados y de las asociaciones sindicales actuantes en sus respectivas jurisdicciones.

Esa información permitirá determinar cómo se compondrá una de las patas de la mesa de negociación que es la que integran los gremios y federación de municipales.

La decisión oficial de constituir el Consejo se enmarca en los reclamos de trabajadores municipales que vienen denunciando desde hace largo tiempo bajos salarios, pérdida de poder adquisitivo y situaciones de precarización laboral. Frente a los planteos diversos municipios atraviesan situaciones financieras complejas que condicionan esas negociaciones salariales.

El objetivo del organismo es constituir un canal institucional de diálogo entre los sectores empleadores (los municipios) y los trabajadores públicos locales para delinear criterios laborales comunes.

Cabe destacar que sus funciones no reemplazan las paritarias locales ni fijan un salario mínimo automático, sino que actúan como una mesa macro para garantizar condiciones laborales equitativas y fomentar que más distritos avancen en la firma de sus propios convenios colectivos.

Hace algunos meses la Provincia decidió poner en marcha el Consejo de Empleo en sintonía con el plan de lucha iniciado en ese momento por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), que incluyó cortes en las rutas 6 y 205 a la altura de Cañuelas en reclamo de mejoras salariales, contra la precarización laboral y por la puesta en funcionamiento del mencionado organismo.

Ayer, con el pedio de información a los municipios, dio un paso más en ese sentido.

Denuncia La Provincia formalizó ayer la denuncia contra la administración de Javier Milei por presuntas irrregularidades en el manejo del Fondo Hídrico, cuyos recursos no fueron usados para hacer obras hidráulicas. La Provincia formalizó ayer la denuncia contra la administración de Javier Milei por presuntas irrregularidades en el manejo del Fondo Hídrico, cuyos recursos no fueron usados para hacer obras hidráulicas.