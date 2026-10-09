Avanzan con el cierre de la cárcel de Villa Devoto

Los gobiernos nacional y porteño formalizaron ayer un acuerdo para avanzar con el cierre de la cárcel de Devoto y trasladar a los presos al penal de Marcos Paz.

La decisión quedó plasmada con la firma del acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

El acto estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El acuerdo permite avanzar con la puesta en funcionamiento del complejo ubicado en la provincia de Buenos Aires y con la planificación de la mudanza de los internos.

Según informó el Gobierno, el objetivo es garantizar que la mudanza se realice con control y seguridad en cada una de sus etapas, desde la salida de los detenidos de Devoto hasta su ingreso al nuevo establecimiento. Para ello, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal que tendrá a su cargo la organización del operativo. El dispositivo estará integrado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del SPF.

Tras la difusión de la firma del acta, el jefe de Gobierno porteño confirmó en su cuenta de la red social X: “Hoy (por ayer) le entregamos al Gobierno Nacional la nueva cárcel de Marcos Paz terminada. Esta obra permite el cierre definitivo de la cárcel de Devoto”.

El nuevo establecimiento prevé albergar un total de 2200 reclusos y se estima que son 1500 las plazas de los internos de Devoto. Los 700 cupos restantes recibirán a personas hoy alojadas en seccionales porteñas.

En línea con lo anunciado, una vez concluida la desocupación en Villa Devoto el predio será urbanizado.