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En el senado bonaerense

Avanzan proyectos de salud que estaban trabados por la interna peronista

Por Redacción

El paquete de proyectos vinculados a la salud de Axel Kicillof logró ayer dar un paso en comisión del Senado bonaerense, donde el peronismo acordó un despacho que lo habilita a pasar a la comisión de Legislación, en el camino al recinto.

Se trata de dos iniciativas del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Una de ellas propone la creación de una sociedad anónima con mayoría estatal para la producción y venta de medicamentos, en tanto que la otra apunta a la creación de un sistema integrado de salud que tenga como coordinador al Estado provincial.

Los proyectos habían intentado pasar por la comisión de Salud de la Cámara alta semanas atrás, pero el desacuerdo dentro del propio peronismo impidió su tratamiento. Puntualmente, el ultra K Mario Ishii había sido el voto faltante para lograr el despacho.

Según trascendió, ayer se efectuaron cambios en el texto original de ambos proyectos, lo que motivó un dictamen con cinco votos afirmativos del bloque de Fuerza Patria y cuatro en contra, correspondientes a la oposición.

En el caso de la creación de un laboratorio de medicamentos, se estableció en el articulado que la integración de la sociedad anónima cuente con el 99 por ciento de participación estatal y un 1 por ciento privada y que se cree una Bicameral destinada a su control.

En tanto, también se habría morigerado la injerencia en las empresas privadas de salud que proponía el proyecto original para la creación de un sistema integrado, que coordine el Estado y que contemple a municipios y obras sociales, además de clínicas y sanatorios.

Ahora, ambas iniciativas del Gobernador esperan su tratamiento en la comisión de Legislación para luego ser puesta a debate en el recinto. Es que, hasta ahora, el oficialismo no contaría con el número requerido para su votación sobre tablas.

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