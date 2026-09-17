Avanzarán en Diputados con un proyecto para prevenir la ludopatía

La Cámara de Diputados bonaerense decidió avanzar con un proyecto vinculado a atender la prevención y las problemáticas derivadas de la ludopatía. Según se acordó, la intención es que la iniciativa pueda llegar al recinto durante el mes de octubre.

Esa decisión se adoptó en la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara baja, que mantuvo una reunión informativa en la que se analizaron los distintos proyectos presentados por diferentes legisladores sobre la problemática.

De esta forma, se dio un primer paso formal hacia la elaboración de una inciativa sobre ludopatía, en un contexto en el que el crecimiento de las apuestas online y su impacto en niños, niñas y adolescentes se convirtió en una de las principales preocupaciones sociales vinculadas al juego en los últimos años.

En ese marco, la diputada radical Alejandra Lorden presentó los principales lineamientos de un proyecto de su autoría, centrado en fortalecer la prevención y la detección temprana de conductas problemáticas vinculadas al juego desde el ámbito educativo. “La escuela tiene un rol fundamental para llegar antes. No podemos actuar solamente cuando la adicción ya está instalada”, sostuvo.

“Esto es un casino en la palma de nuestras manos, estamos atravesando una situación donde el concepto de éxito causa que la sociedad tenga necesidades que busque lo inmediato. El juego ilegal es parte de todo esto por acción y omisión, tenemos que tener una mirada contundente porque un gran porcentaje de las apuestas son a través del juego ilegal. No lo tenemos que habilitar ni darle rienda suelta”, dijo por su parte la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga.

Según trascendió, en la comisión no se abordó el anuncio del gobernador Axel Kicillof de cobrar un 2% sobre los premios de los juegos on line autorizados. Pero se acordó convocar, antes de avanzar con el proyecto de ludopatía, al titular de Lotería, Gonzalo Atanasof.