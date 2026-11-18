El proyecto de ley presentado por diputados de La Cámpora para regular el juego on line logró dar un paso adelante en la Cámara de Diputados bonaerense. Fue en medio de realineamientos sorprendentes dentro del propio peronismo y una serie de cambios en el texto original.

La comisión de Ludopatía presidida por la camporista Micaela Olivetto despachó el proyecto que la propia legisladora presentó junto a su par Facundo Tignanelli. Le introdujo algunas variantes como incluir algún planteo del Gobierno provincial y sumar a sectores de la oposición, pero no logró unanimidad. Porque en la vereda de enfrente, con una iniciativa propia, se juntaron diputados que responden a Martín Insaurralde, el PRO, el kicillofismo y un bloque minoritario que despacharon su propia iniciativa.

La Cámpora buscaba crear un fondo que ascendería a unos 700 mil millones de pesos anuales para distribuir entre clubes de barrio y otras instituciones con el 3 por ciento mensual de la recaudació.

También se incluyó una retención del 2% sobre los premios de resolución inmediata en las plataformas de apuestas online, un planteo que ya había hecho el Ejecutivo a través de una resolución que fue frenada en la Justicia.

Sin embargo, estos cambios no alcanzaron para generar unanimidad. Los diputados Juan Pablo De Jesús y Marcela Basualdo (del sector de Insaurralde, la kicillofista Lucía Iañez, Fernando Rovello (PRO) y Fabián Luayza (Nuevos Aires), firmaron otro despacho en el que se crea el fondo pero no se determina el monto que tendrá.

“Se sigue discutiendo son aspectos vinculados a los fondos que crea la ley. Si lo pagan las plataformas o los usuarios, cuánto es lo que tienen que pagar. Nosotros creemos que el 50 por ciento de la rentabilidad que hoy tienen. Si la distribución es directa y la asignación de los fondos tiene un fin específico. O si se crean administradores e intermediarios de los mismos y con fines de ejecución amplios”, reconoció Tignanelli.

Ahora el tema deberá ser abordado por las comisiones de Legislación y Presupuesto, ésta última presidida por De Jesús, quien tendría la idea de que el proyecto se debata junto al Presupuesto 2027 que envió Kicillof. La Cámpora rechaza esa idea y quiere aprobarlo sin más demoras.

En cambio, hubo acuerdo con establecer control biométrico y límites de tiempo para las apuestas. Así, habrá verificación facial obligatoria para impedir el ingreso de menores de 18 años y bloqueo de acceso desde redes de escuelas.