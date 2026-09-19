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Política y Economía

Axel Kicillof: "Cuenten conmigo para que el año que viene"

Por Redacción

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tuvo lugar en el partido de Avellaneda, y llamó a construir “una historia nueva, distinta y mejor”.

El encuentro nacional, que cuontó con representantes de más de diez provincias, comenzó cerca del mediodía con mesas de debate sobre economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo.

Estaba previsto que el mandatario provincial diera un discurso para finalizar el evento, desarrollado en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

“Organizar la esperanza”, fue el lema elegido para la convocatoria, que buscó mostrar al mandatario provincial como una opción nacional en las elecciones de 2027.

“Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”, dijo el mandatario provincial.

Kicillof llamó a “recuperar el orgullo y la convicción” y señaló que el problema “no es la Argentina, sino que es Javier Milei”, a la vez que consignó: “Hay que resistir, hay que luchar y hay que aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla”.

El plenario del MDF también se lee como una demostración de fuerza de cara a la interna del Partido Justicialista (PJ) con La Cámpora.

El gobernador convocó a reconstruir un “verdadero federalismo” en conjunto con las provincias, impulsado por infraestructura y oportunidades en todo el territorio, al tiempo que pidió tener un “interés nacional”.

“Nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo. Ese proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, Kicillof pidió construir una nueva mayoría “desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad” y agregó: “No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y sus necesidades”.

“No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente: lo tenemos que hacer entre todos. Pienso en un futuro digno, en paz. Ese es nuestro compromiso y nos pusimos en movimiento para construirlo”, concluyó.

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