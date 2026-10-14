Ayacucho y Rauch mejoran su suministro eléctrico con una nueva estación transformadora

En Ayacucho, el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente Emilio Cordonier la nueva Estación Transformadora y las obras que la conectan con una línea de alta tensión de 132 kilovoltios y doble terna. La construcción ya fue finalizada.

Los trabajos incluyeron la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de la estación, que amplía la potencia disponible y mejora la conexión del sistema eléctrico regional. La infraestructura permitirá fortalecer el suministro tanto en Ayacucho como en Rauch y resolver restricciones existentes en la red.

Según se informó, la obra beneficiará a 32.500 personas y apunta a mejorar la calidad del servicio eléctrico durante un horizonte de 25 años. Además, el incremento de la capacidad energética busca acompañar el desarrollo productivo y favorecer la instalación de nuevas industrias en la región.

“Cuando decimos que la Obra Pública es inversión de inversiones, hablamos de obras como esta, que mejoran la capacidad y la distribución de energía para que la región pueda crecer y atraer nuevas industrias”, expresó Katopodis durante la recorrida.

El ministro también sostuvo: “Estas obras se hacen cuando hay un Estado que regula y conduce el futuro”.