Bahía Blanca: Adelina abrió el ingreso de animales a la muestra de Bordeu

En Bahía Blanca, una vaquillona de la cabaña Don Nazareno se convirtió este jueves en el primer animal ingresado al predio de Bordeu para participar de la 142ª Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria organizada por la Sociedad Rural local.

El ejemplar se llama Adelina, pertenece a Agrohacienda Nazareno SRL, de Jorge Omar Ferrandi, y llegó desde el establecimiento ubicado en La Carrindanga. Su ingreso quedó registrado durante el proceso de admisión, que incluye controles de la Sociedad Rural y profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

“Venía con garantía de preñez, aunque Adelina finalmente parió anoche. Fue una sorpresa”, contó Alberto Cruz, cabañero de Don Nazareno, luego de completar los requisitos correspondientes.

La vaquillona lleva el tatuaje 32 y tiene además un antecedente particular: su madre fue Gran Campeona de Bordeu en hembras de pedigree individual durante la edición de 2024.

“Ojalá se repita la historia. Lo cierto es que, más allá de lo difícil que es ganar acá, tenemos muy buenas expectativas”, señaló Cruz, quien es oriundo de Adolfo Gonzales Chaves y trabaja desde hace cuatro años en el establecimiento.

El animal, registrado como Don Nazareno Souble Wide Heredero T: 534, nació el 29 de agosto de 2024. Es hija de O C C Double Wide 715D y Don Nazareno 386 Heredero Federal.

La recepción de ejemplares continuará hasta este viernes por la tarde. El presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, Nicolás González Martínez, destacó el comienzo de las actividades y aseguró que “las expectativas se renuevan y la emoción de ver bajar a los primeros toros y vaquillonas nos llena de alegría”.

La programación continuará este viernes con la jura de clasificación de ovinos en lote. El sábado será el turno de los bovinos, ovinos individuales y equinos, con la definición de los grandes campeones en las distintas pistas.

En total, fueron registrados 308 bovinos: 220 Angus, 72 Hereford, 12 Shorthorn y cuatro Limangus. También competirán 63 ovinos, cinco equinos de Polo Argentino y otros 32 caballos que participarán de las pruebas de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.

La inauguración oficial está prevista para el domingo a las 15. Durante el acto hablarán González Martínez, en su primera ceremonia como presidente de la entidad; el intendente Federico Susbielles y el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola.

Además, se realizará el desfile de los grandes campeones, habrá una presentación del Pericón Nacional, una prueba de tambores y un espectáculo del grupo folklórico Kumara.

El cierre será el lunes desde las 9, con el remate de reproductores en el ring principal. La actividad estará a cargo de los martilleros Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de Productores Rurales del Sud.

Las principales juras del sábado y el remate del lunes podrán seguirse por streaming a través de la página de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. La entrada cuesta $10.000 durante el sábado y domingo, mientras que el acceso es gratuito el resto de los días, así como para jubilados y menores de 12 años durante todo el fin de semana.