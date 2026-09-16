Bahía Blanca adhirió al programa bonaerense contra las violencias de género

Bahía Blanca se incorporó al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género, una iniciativa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinada a acompañar a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de riesgo acreditado por violencia de género. El intendente Federico Susbielles participó este lunes de la firma del convenio junto a representantes de otros municipios bonaerenses.

El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. La adhesión formalizó la incorporación de los municipios al programa, que busca ampliar las herramientas disponibles para acompañar los procesos de salida de situaciones de violencia.

La propuesta contempla un apoyo económico directo durante seis meses para cada destinataria, acompañado por un abordaje especializado desde una perspectiva sociocomunitaria. El objetivo es brindar herramientas que permitan avanzar hacia proyectos de vida con autonomía subjetiva y económica.

Entre las prestaciones previstas se encuentran grupos de ayuda, capacitación en oficios, terminalidad educativa, incorporación a cupos laborales, asesoramiento jurídico, abordajes de salud mental y asistencia habitacional. También se contempla la integración a espacios de trabajo cooperativo, rondas de mujeres y el fortalecimiento de las redes de cuidado.

Durante el acto, Kicillof afirmó: “Este programa viene a reforzar la presencia y el compromiso del Estado bonaerense con las políticas de género: la Provincia nunca se va a desentender de una problemática extremadamente grave, que preocupa y le duele a nuestra sociedad”.

El gobernador agregó: “Mientras el Gobierno nacional desmanteló sistemáticamente cada una de las políticas públicas con perspectiva de género, nosotros fortalecimos de forma integral las Comisarías de la Mujer, incorporamos tecnología, invertimos en herramientas de monitoreo y ampliamos la Línea 144”, remarcó el Gobernador y concluyó: “El Estado no puede mirar para otro lado: vamos a seguir invirtiendo y trabajando junto a cada uno de los intendentes e intendentas para dar respuestas y acompañamiento a quienes lo necesitan”.

Por su parte, Díaz destacó el rol de los gobiernos municipales en la atención de estas situaciones: “Ampliar los dispositivos y las políticas de abordaje es un compromiso que asumimos desde el primer día: los municipios necesitaban de esta herramienta porque son los primeros que reciben las denuncias”. “Con mucho esfuerzo, este programa demuestra que en la Provincia los recursos se utilizan para cuidar vidas”, añadió.

Además de Susbielles, participaron de la firma las autoridades municipales de Adolfo Gonzales Chaves, Avellaneda, Lezama, Almirante Brown, Ayacucho, Ensenada, Florencio Varela, General Las Heras, Ituzaingó, La Plata, Las Flores, Lomas de Zamora, Magdalena, Marcos Paz, Punta Indio, Salto, San Martín, San Pedro, Tapalqué y Villa Gesell.

También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la subsecretaria de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Mercedes Castilla; y la subsecretaria de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género, Laura Malacalza.