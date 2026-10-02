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Bahía Blanca avanza con el nuevo puente sobre calle Don Bosco

La estructura fue completada y el Municipio busca habilitarla antes de fin de año.

Por Redacción

En Bahía Blanca, finalizaron los trabajos correspondientes a la estructura base del nuevo puente sobre calle Don Bosco, una obra que forma parte de la reconstrucción del canal Maldonado y que permitirá recuperar una conexión afectada por la inundación del 7 de marzo de 2025.

Durante esta semana se completó la colocación de los 20 pilotes, junto con los dinteles y las pantallas que sostendrán la estructura. Además, ya fueron montadas las 15 vigas pretensadas longitudinales que servirán de soporte para la futura calzada.

A partir de ahora comenzará una nueva etapa de la obra, con el hormigonado de las vigas transversales y posteriormente la construcción de la carpeta de rodamiento. Desde el Municipio señalaron que el objetivo es que el puente quede habilitado y en funcionamiento antes de finalizar el año.

“Será más ancho y más largo, permitiendo así mejorar la conectividad vehicular y peatonal”, explicó el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, quien destacó el ritmo que mantienen los trabajos.

El nuevo paso tendrá 28 metros de longitud, doble carril de circulación y pasarelas peatonales a ambos lados. Sus dimensiones fueron adaptadas a la ampliación del canal, cuya capacidad de evacuación hidráulica será triplicada.

Actualmente se ejecuta la segunda etapa de reconstrucción del canal Maldonado, en el tramo comprendido entre la Ruta 3 Sur y Don Bosco. El proyecto contempla también la construcción de dos plazas-jardín de 26 metros de ancho sobre el canal, seis pasarelas-plazoletas y el primer sector del paseo peatonal en el fondo del cauce.

La reconstrucción integral está dividida en seis etapas y tiene un costo estimado de 109.000 millones de pesos. La tercera comprenderá el sector entre Don Bosco y Castelli; la cuarta, entre Castelli y Zapiola; la quinta, desde Zapiola hasta el partidor, y la sexta estará concentrada en el propio partidor.

A lo largo de casi cuatro kilómetros se prevé construir 15 nuevos puentes, 11 pasarelas-plazoletas, seis plazoletas-jardín y 14 pasarelas peatonales. Si se cumplen las condiciones previstas, como la disponibilidad de fondos, las licitaciones y la continuidad de las distintas etapas, la finalización total podría alcanzarse en 2032.

Mientras tanto, el canal continúa representando un punto de vulnerabilidad para la ciudad debido al deterioro de su revestimiento y a los posibles daños que podría provocar una lluvia intensa en la cuenca del Napostá.

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