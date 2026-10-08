Bahía Blanca: Bisignano ofreció US$30 mil para los damnificados por entradas falsas

En Bahía Blanca, Frany y Martina Pérez y Julián Bisignano participaron de una audiencia de mediación en la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC), en el marco de la causa por presunta estafa con entradas falsas que afecta a más de 200 personas. La instancia fue convocada a pedido del fiscal Gustavo Zorzano y estuvo a cargo de la doctora Soledad Munguía.

Durante la reunión, Bisignano presentó una propuesta de 30 mil dólares, que serían abonados en 18 cuotas y repartidos entre todos los damnificados. Las hermanas Pérez, en cambio, no realizaron ningún ofrecimiento, ya que manifestaron que se consideran víctimas de Bisignano.

Al tratarse de una instancia de mediación, el acuerdo requiere la conformidad de las partes. Como varios de los damnificados rechazaron la propuesta, el proceso no pudo cerrarse por esta vía y las actuaciones regresarán a manos del fiscal Zorzano.

A partir de ahora, la querella o la fiscalía podrían solicitar la citación a declaración indagatoria de los acusados. La decisión sobre esa medida quedará en manos del fiscal que lleva adelante la investigación.