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Política y Economía

Bahía Blanca: Casación confirmó los sobreseimientos por contaminación en la ría

La Cámara Federal de Casación Penal revocó una decisión judicial previa y benefició a más de medio centenar de directivos de empresas del Polo Petroquímico, investigados por el presunto vertido de efluentes en el estuario.

Por Redacción

La Justicia confirmó los sobreseimientos de empresarios y exfuncionarios vinculados a la causa por contaminación de la ría de Bahía Blanca, una investigación que lleva más de 14 años. La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los planteos de las defensas y dejó sin efecto un fallo de la Cámara Federal bahiense que había dispuesto continuar la investigación.

La decisión fue tomada por mayoría por los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia. Entre los beneficiados hay directivos de PBB Polisur, Solvay Indupa, Profertil, Compañía Mega, Petrobrás Energía, Transportadora de Gas del Sur, Cargill y Oiltanking Ebytem. También figuran exfuncionarios municipales y provinciales, además de autoridades portuarias.

Los magistrados que respaldaron los sobreseimientos consideraron que el fallo anterior presentaba una “autocontradicción insalvable”, ya que reconocía la falta de pruebas incriminantes y que las empresas operaban dentro de los parámetros legales permitidos, pero igualmente ordenaba revocar los sobreseimientos.

Además, señalaron que durante los años de investigación no se logró demostrar una relación causal entre la actividad industrial de las firmas involucradas y los indicios de contaminación detectados en el estuario.

El tribunal también sostuvo que la legislación procesal permite dictar el sobreseimiento sin que necesariamente se haya tomado declaración indagatoria, dado que las personas investigadas tienen derecho a una resolución definitiva que termine con la incertidumbre judicial.

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