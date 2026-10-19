Bahía Blanca: cómo cambiarán los recorridos de colectivos tras la apertura del puente de calle Líbano

El Municipio de Bahía Blanca informó los cambios en los recorridos de las líneas de colectivos que comenzarán a utilizar desde este lunes el puente metálico provisorio de calle Líbano, que atraviesa el Canal Maldonado. La habilitación de la estructura busca recuperar la circulación vehicular y peatonal en la zona mientras avanzan las obras para construir el puente definitivo de hormigón.

La nueva conexión quedó abierta al público el pasado domingo 18 de octubre y permitirá reorganizar el tránsito del transporte público en el sector. Los cambios alcanzarán a las líneas 506, 514 y 519, con modificaciones que varían según el trayecto y el sentido de circulación.

Cómo quedan los recorridos

Línea 506 (Villa Muñiz–Pacífico y 17 de Mayo): circulará por Martín Rodríguez, Líbano, Francia, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Pampa Central, Maldonado, Pacífico, 17 de Mayo, Líbano, Martín Rodríguez, Don Bosco y Paraná, para retomar su recorrido habitual.

Línea 514 (Maldonado–Centro): irá por 17 de Mayo, Líbano, Maldonado y Don Bosco hasta Rondeau, donde continuará por su trayecto habitual.

Línea 514 (Centro–Maldonado): circulará por Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca y 17 de Mayo, para luego retomar el recorrido habitual.

Línea 519 (Cerri–Bahía Blanca): transitará por Martín Gil, 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Brasil y Pampa Central, antes de continuar por su recorrido habitual.

Línea 519 (Bahía Blanca–Cerri): irá por Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo y Martín Gil, para retomar su trayecto habitual.