Bahía Blanca: el Presupuesto 2027 incluye obras viales y fondos para Defensa

En Bahía Blanca, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso contempla una serie de obras de infraestructura y adquisiciones vinculadas a la Defensa, aunque deja afuera algunos de los principales proyectos reclamados para la zona.

Según el documento oficial, la Nación prevé destinar unos $18.886 millones a distintas iniciativas en Bahía Blanca y su área de influencia. A ese monto se suma una autorización de endeudamiento por US$1.200 millones para la incorporación de dos fragatas multimisión destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.

Entre las obras incluidas aparece la construcción de un nuevo puente sobre el canal Maldonado, en la ruta nacional 3, donde actualmente funciona una estructura Bailey luego de los daños provocados por la inundación del 7 de marzo de 2025. La inversión prevista es de $4.110 millones.

También se proyecta levantar un puente sobre el arroyo Chasicó, en el kilómetro 64,92 de la ruta nacional 35, en dirección a La Pampa. El presupuesto asignado para esta obra también asciende a $4.110 millones. En ese sector, Vialidad Nacional construyó un vado para permitir la circulación después de que la estructura original quedara gravemente afectada.

Otro de los trabajos contemplados corresponde a la ruta nacional 22, donde se prevé realizar tareas de mantenimiento sobre el puente que atraviesa el río Colorado, en el límite entre La Pampa y Río Negro. Para esta intervención se proyectan $3.173 millones.

El listado también incluye una inversión de $4.125 millones para recuperar la capacidad operativa de la compuerta flotante del Dique N° 1 de la Base Naval Puerto Belgrano.

En materia de equipamiento militar, el Presupuesto contempla $3.367 millones para modernizar un helicóptero H-3 Sea King de la Base Aeronaval Comandante Espora. Además, se habilitaría un préstamo de US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión.

Sin embargo, el proyecto no menciona obras de infraestructura consideradas estratégicas para la región, como el Paso Urbano de Bahía Blanca o la autopista de la ruta nacional 33. Tampoco establece en qué momento se realizarían las licitaciones ni cuándo comenzarían los trabajos.

A nivel nacional, el proyecto contempla cerca de 67 obras públicas, con una inversión estimada en torno a $1,34 billones y US$3.750 millones. Se trata de un esquema plurianual, por lo que los montos no necesariamente serán ejecutados en su totalidad durante 2027.

Los proyectos pueden financiarse mediante recursos del Tesoro, préstamos internacionales o fideicomisos específicos. Entre las fuentes externas aparecen créditos gestionados por la Nación con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).