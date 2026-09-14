Bahía Blanca envejece antes que el país: menos nacimientos y más personas viviendo solas

Bahía Blanca atraviesa desde hace décadas una transformación demográfica que combina una población cada vez más envejecida, menos nacimientos, maternidades más tardías y hogares con menos integrantes, un proceso que comienza a adquirir mayor dimensión en el resto del país, según un informe de Belfiore Consultora titulado “El reloj demográfico de Bahía Blanca adelanta 30 años”.

El cambio no ocurrió de un día para otro. Se fue instalando de manera progresiva y hoy puede verse en situaciones cotidianas: familias con menos hijos, personas mayores que viven solas y una población que llega a edades cada vez más avanzadas.

Los números muestran que Bahía Blanca se adelantó en varios de los procesos que empiezan a modificar la estructura demográfica argentina. La comparación entre la ciudad y el país no permite establecer equivalencias directas, pero sí observar cuándo comenzaron a hacerse visibles determinadas tendencias.

Una ciudad que crece menos

Entre 1970 y 2022, Argentina pasó de tener 23,4 millones de habitantes a 46 millones. Bahía Blanca, durante el mismo período, pasó de 182.067 a 335.190.

El crecimiento, sin embargo, perdió velocidad. Entre 1991 y 2010, la población argentina aumentó un 11%, mientras que Bahía Blanca creció apenas un 6%. En los períodos posteriores hubo una recuperación del crecimiento local, aunque sin alcanzar los niveles de décadas anteriores.

La composición de esa población también cambió.

Actualmente, alrededor del 14% de los habitantes de Bahía Blanca tiene más de 70 años. En Argentina, el porcentaje ronda el 9%.

La expectativa de vida siguió el mismo camino. Entre 1970 y 2022, pasó de 68 a 78 años en Bahía Blanca, mientras que en Argentina aumentó de 66 a 76.

Vivir más años es una buena noticia, pero cuando ese fenómeno se combina con menos nacimientos, la estructura de la población comienza a modificarse. El índice de envejecimiento permite dimensionar ese proceso: en Argentina pasó de 23 a 53 entre 1970 y 2022. En Bahía Blanca, de 25 a 83.

En poco más de cinco décadas, el indicador aumentó 58 puntos en la ciudad, casi el doble del incremento registrado a nivel nacional.

Cada vez nacen menos chicos

El otro lado de la transformación aparece en los nacimientos.

Argentina ya se encuentra por debajo del nivel de reemplazo poblacional, estimado en 2,1 hijos por mujer. Actualmente, la tasa global de fecundidad ronda los 1,4 hijos.

En Bahía Blanca, el descenso fue todavía más marcado. Entre 1970 y 2022, pasó de 2,6 a 1,2 hijos por mujer, una reducción del 54%. En Argentina, bajó de 3,1 a 1,4, con una caída del 55%.

Pero la diferencia se vuelve todavía más evidente al mirar la cantidad de nacimientos. En el país descendieron de 603.500 a 495.300, una reducción del 18%. En Bahía Blanca pasaron de unos 4250 a apenas 1320: una caída cercana al 69%.

Y no solamente nacen menos chicos. También nacen más tarde.

Desde 2021, en Argentina el grupo de mujeres de entre 25 y 29 años concentra la mayor cantidad de nacimientos, seguido por el de 30 a 34. Menos de una década antes, el primer lugar correspondía al grupo de 20 a 24 años.

En Bahía Blanca, el corrimiento es aún mayor: la mayor cantidad de nacimientos corresponde a mujeres de 30 a 34 años, seguidas por las de 35 a 39 y luego por las de 25 a 29.

La menor cantidad de hijos y la postergación de la maternidad terminan teniendo otro efecto: cambian la forma en que se componen los hogares.

Vivir solo ya no es excepcional

En Bahía Blanca, los hogares unipersonales representaban cerca del 19% del total ya en 2010. Ese porcentaje es similar al que Argentina alcanzó recién en 2022.

También disminuyó la cantidad de personas que viven bajo un mismo techo. El promedio nacional actual es de 3,1 personas por hogar, una cifra que Bahía Blanca ya había alcanzado en 1991.

No se trata solamente de personas mayores. Los hogares unipersonales están integrados por jóvenes, adultos y ancianos.

La ciudad, entonces, no solo envejece. También cambia la manera en que sus habitantes viven y conviven.

Una vejez cada vez más femenina

La transformación también tiene una dimensión de género. A medida que aumenta la edad, la presencia de mujeres es cada vez mayor.

Entre las personas de 60 años y más hay alrededor de 85 hombres cada 100 mujeres. Entre quienes tienen 80 años o más, la relación baja a aproximadamente 61 hombres por cada 100 mujeres.

La vejez tiene, de esta manera, una mayor presencia femenina. Y esa generación tampoco necesariamente responde a la imagen tradicional asociada con las personas mayores.

El informe destaca especialmente a las mujeres mayores de 50 años y los cambios en sus hábitos, con mayor interés por el bienestar, la actividad física, los viajes y la autonomía.

El 70% realiza actividad física al menos tres veces por semana y disciplinas como pilates, calistenia y entrenamiento de fuerza ganan presencia. También cambia la relación con la imagen y con la idea de envejecer.

Menos hijos, hogares más chicos, más personas viviendo solas y una vida más larga forman parte de una misma transformación.

La particularidad de Bahía Blanca está en el tiempo. Varios de los fenómenos que hoy comienzan a adquirir mayor dimensión en Argentina ya forman parte de la vida cotidiana de la ciudad desde hace décadas.

Lo que para el país empieza a ser una tendencia, para Bahía Blanca ya es una realidad.