Bahía Blanca: la pobreza alcanzó al 26,6% de la población

En Bahía Blanca, unas 86 mil personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra representa al 26,6% de la población del conglomerado Bahía Blanca-General Cerri.

El registro implica un incremento respecto de la última medición, correspondiente al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza alcanzaba al 22,6%, unas 73 mil personas. De esta manera, alrededor de 13 mil habitantes pasaron a encontrarse por debajo de la línea de pobreza.

La indigencia, en cambio, mostró una disminución. Actualmente alcanza al 6,2% de la población, unas 20 mil personas, frente al 7,1% registrado a fines del año pasado.

En cuanto a los hogares, la pobreza afecta a unos 27 mil, equivalentes al 20,5% del total. Por debajo de la línea de indigencia se encuentran alrededor de 4.500 hogares, el 6%.

El dato nacional

A nivel nacional, la pobreza llegó al 32,3% durante el primer semestre de 2026 y alcanzó a cerca de 15 millones de personas, según el INDEC. El indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025.

La indigencia, por su parte, se ubicó en el 7,5% de la población. En términos de hogares, el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza y el 5,6% no logró cubrir la canasta básica alimentaria.