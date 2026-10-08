Bahía Blanca: La UNS ya suma 1.806 inscriptos para sus cursos de ingreso virtuales

En Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur (UNS) alcanzó 1.806 inscriptos durante la primera semana de los nuevos cursos virtuales del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales (ATI), destinados a quienes aspiran a ingresar a la institución en 2027.

La cantidad representa casi el 30% del número habitual de ingresantes, que ronda los 6.500 por año. Los participantes pueden acceder al material de manera online y asincrónica, mientras que la primera instancia de examen será presencial en diciembre.

Del total de anotados, el 59% corresponde a personas de Bahía Blanca y el resto se distribuye entre 113 localidades, entre ellas Coronel Suárez, Coronel Pringles y Viedma. Matemática fue la asignatura más elegida, con casi nueve de cada diez inscriptos.

La nueva modalidad busca reducir los gastos de alquiler para las familias, ampliar el tiempo de preparación y permitir que los estudiantes avancen de acuerdo con sus propios ritmos. Los cursos tampoco se dictarán presencialmente en febrero, como ocurría anteriormente.

“Consideramos una buena recepción al nuevo sistema”, señaló el subsecretario de Coordinación Académica, David Waimann.

La inscripción permanece abierta hasta el 11 de diciembre a través de ati.diread.uns.edu.ar. Los exámenes presenciales se realizarán el 17 y 18 de diciembre. En total, el programa contempla 11 asignaturas, según las carreras elegidas.

Los cursos funcionan mediante la plataforma institucional Moodle e incluyen materiales escritos y audiovisuales, además de evaluaciones autoadministradas que no reemplazan el examen presencial final.

La virtualización se desarrolló entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Durante ese período se construyeron 12 cursos ATI Virtual, se crearon 12 aulas Moodle, se adecuó un cuadernillo para cada propuesta y se produjeron o editaron alrededor de 250 videos.

El trabajo involucró a docentes responsables, docentes y ayudantes, junto con equipos de la Dirección de Educación a Distancia y Educación Continua y de la Secretaría General Académica. Desde Diread señalaron que la estructura común de las aulas buscó facilitar la navegación y reducir la carga cognitiva de los estudiantes.

“El nuevo proyecto de ingreso permite pensar la virtualidad como una forma de innovación universitaria centrada en la accesibilidad, la coherencia institucional y el sostenimiento de las trayectorias iniciales”, sostuvieron desde la institución.