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Política y Economía

Bahía Blanca prepara nuevos códigos para actualizar las normas de habilitaciones y obras

El Municipio busca reemplazar reglamentaciones antiguas y simplificar los trámites para comercios, industrias y servicios.

Por Redacción

En Bahía Blanca, el Municipio avanza con la elaboración de dos proyectos de ordenanza que reemplazarán los actuales códigos de Habilitaciones y de Edificación. Según anticipó el jefe de Gabinete, Luis Calderaro, la intención es enviarlos al Honorable Concejo Deliberante dentro de los próximos 90 días.

La revisión responde a la antigüedad de las normas vigentes: el Código de Habilitaciones data de 1993 y el de Edificación de 1968. A esto se suman más de 100 ordenanzas vinculadas con distintos rubros y actividades, muchas de ellas elaboradas para una realidad comercial e industrial diferente.

“Hay normas que tal vez no puedan reflejar acabadamente la realidad actual”, sostuvo Calderaro, quien mencionó como ejemplo el caso de los locutorios, una actividad que tuvo mayor presencia en décadas anteriores y que actualmente funciona de otra manera.

La actualización estará relacionada con la puesta en marcha de la Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones, que reunirá distintas áreas municipales vinculadas con habilitaciones, fiscalización y controles. Calderaro aclaró que no se trata de una nueva estructura política, sino de la integración de dependencias que ya forman parte del Municipio.

La agencia tendrá entre sus funciones revisar y ordenar la normativa existente, establecer protocolos de actuación y analizar los requisitos necesarios para obtener una habilitación. La propuesta contempla requisitos generales y otros específicos según cada actividad.

“Necesitamos que cuando lleguen con un problema no se vayan con dos, sino que sientan que el problema dejó de ser de ellos, pasó a ser nuestro, y también tener la solución”, afirmó el funcionario.

También se prevé aprovechar herramientas digitales para agilizar los procedimientos. En ese sentido, Calderaro mencionó la aplicación Mi Bahía, que cuenta, según indicó, con alrededor de 120.000 usuarios, como una posible vía para realizar trámites vinculados con habilitaciones comerciales, industriales y de servicios.

La nueva agencia estará a cargo de Javier Prenassi, abogado y actual subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación del Ejecutivo municipal. De acuerdo con Calderaro, definirá las primeras acciones de gobierno durante los próximos días.

“Cuando la norma no refleja la realidad hay que modificarla”, resumió el funcionario al referirse al objetivo de la revisión.

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