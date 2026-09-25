Bahía Blanca queda incluida en el corredor Andes-Atlántico de US$ 7.000 millones

En Bahía Blanca, parte de las inversiones previstas en el acuerdo de financiamiento por US$ 7.000 millones firmado entre Argentina y Estados Unidos podría destinarse a mejorar la conexión con Neuquén y otras zonas productivas del país.

El convenio contempla la construcción de ductos y poliductos, además de posibles mejoras en la infraestructura ferroviaria entre la ciudad y Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta.

En términos generales, el acuerdo busca mejorar la conexión entre las zonas mineras del noroeste argentino y los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta con los principales puertos del Atlántico. Para eso, se prevén inversiones en ferrocarriles, ductos, energía e infraestructura digital.

El documento fue firmado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno. Según informó la embajada estadounidense, el objetivo es facilitar inversiones públicas y privadas a largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital.

El acuerdo también apunta a incrementar las exportaciones de minerales, petróleo y gas mediante inversiones en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos y sistemas de generación y transmisión de energía.

Entre los recursos considerados estratégicos aparecen el litio, el cobre, el petróleo y el gas. El financiamiento estadounidense comenzaría a instrumentarse desde ahora y continuaría hacia 2027.

El gobierno de Donald Trump presentó el entendimiento como una asociación para desarrollar un corredor de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental.