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Política y Economía

Bahía Blanca queda incluida en el corredor Andes-Atlántico de US$ 7.000 millones

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos contempla inversiones en infraestructura para conectar zonas productivas con los puertos del Atlántico.

Por Redacción

En Bahía Blanca, parte de las inversiones previstas en el acuerdo de financiamiento por US$ 7.000 millones firmado entre Argentina y Estados Unidos podría destinarse a mejorar la conexión con Neuquén y otras zonas productivas del país.

El convenio contempla la construcción de ductos y poliductos, además de posibles mejoras en la infraestructura ferroviaria entre la ciudad y Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta.

En términos generales, el acuerdo busca mejorar la conexión entre las zonas mineras del noroeste argentino y los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta con los principales puertos del Atlántico. Para eso, se prevén inversiones en ferrocarriles, ductos, energía e infraestructura digital.

El documento fue firmado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno. Según informó la embajada estadounidense, el objetivo es facilitar inversiones públicas y privadas a largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital.

El acuerdo también apunta a incrementar las exportaciones de minerales, petróleo y gas mediante inversiones en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos y sistemas de generación y transmisión de energía.

Entre los recursos considerados estratégicos aparecen el litio, el cobre, el petróleo y el gas. El financiamiento estadounidense comenzaría a instrumentarse desde ahora y continuaría hacia 2027.

El gobierno de Donald Trump presentó el entendimiento como una asociación para desarrollar un corredor de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental.

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