Bahía Blanca recibió media sanción para ser Capital Provincial de la IA

En Bahía Blanca, el Senado bonaerense aprobó este martes y dio media sanción al proyecto que propone declarar a la ciudad Capital Provincial de la Inteligencia Artificial (IA) y la Innovación Tecnológica. La iniciativa fue impulsada por el legislador de Unión y Libertad Sergio Vargas.

El proyecto apunta a reconocer las capacidades científicas, académicas, productivas y tecnológicas que se desarrollaron en la localidad, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como referente provincial en el sector. Durante la sesión, Vargas destacó el acompañamiento de distintos espacios políticos y la posibilidad de alcanzar acuerdos mediante el diálogo.

La iniciativa establece que el Ejecutivo bonaerense podrá impulsar acciones para promover la investigación, la formación, el desarrollo y el uso responsable de herramientas basadas en inteligencia artificial. También contempla la articulación entre universidades, organismos públicos, instituciones científicas, municipios, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los fundamentos se destaca la trayectoria de la Universidad Nacional del Sur y del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (ICIC), de doble dependencia, al que el proyecto señala como uno de los principales actores del ecosistema tecnológico local. Según Vargas, el CONICET reconoce al instituto como pionero en el país en inteligencia artificial, ciencia de datos y tecnologías informáticas avanzadas.

La propuesta también menciona el crecimiento de las empresas dedicadas al desarrollo de software y los servicios informáticos. Un estudio publicado en 2025 por investigadores del IIESS UNS-CONICET señala que ese sector genera más de 700 puestos de trabajo en la ciudad.

Otro de los ejemplos incluidos es la colaboración entre investigadores del ICIC y el Hospital Municipal para incorporar herramientas de inteligencia artificial en la detección y el monitoreo clínico de pacientes.

Para el senador, la declaración permitiría respaldar institucionalmente las capacidades existentes y favorecer la llegada de nuevas inversiones. “El reconocimiento propuesto no es una mera denominación honorífica ni un título aspiracional, es el reconocimiento legislativo de un ecosistema que ya existe y opera con éxito”, concluyó.