Bahía Blanca reúne a senadores e intendentes por un acuerdo productivo

En Bahía Blanca, senadores de la Comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense e intendentes de distintas localidades participarán hoy de una jornada junto a la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB).

Durante el encuentro se firmará un convenio de regionalización con los municipios de Carmen de Patagones, Salliqueló, Tres Lomas, Pellegrini y Adolfo Gonzales Chaves. La actividad tendrá lugar en la sede de la UIBB, ubicada en Brown 460, y continuará con una recorrida por el Consorcio de Gestión del Puerto y la zona petroquímica.

La agenda también contempla reuniones durante la tarde entre representantes de la entidad industrial y legisladores de distintos bloques de la Legislatura provincial.

Entre los senadores que confirmaron su presencia se encuentran Sergio Vargas, Paola Ventura y Carlos Kikuchi, de Unión y Libertad; María Luz Bambacci, de La Libertad Avanza; los bahienses Marcelo Feliú y Ayelén Durán, además de María Inés Laurini y Marcos Pisano, de Fuerza Patria; María Emilia Subiza, de Hechos, y Nerina Neumann, de la UCR.

La iniciativa forma parte del programa estratégico de Regionalización que la UIBB impulsa desde hace diez meses. Hasta el momento, 15 municipios ya adhirieron a la propuesta, que busca fortalecer las capacidades locales y promover la articulación entre el sector público y privado.

A través de estos acuerdos, la entidad empresaria pone a disposición de los municipios su capacidad técnica, institucional y profesional para impulsar programas vinculados con el desarrollo productivo regional.

Los municipios que ya suscribieron convenios son Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Puan, La Madrid, Laprida y Daireaux.