Bahía Blanca sorteará 156 lotes con servicios y facilitará el acceso a una vivienda propia

El Municipio de Bahía Blanca presentó el Programa de Apoyo Habitacional, que pondrá a disposición 156 lotes municipales con servicios instalados en Villa Serra, Villa Talleres e Ingeniero White, destinados a la construcción de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente. La iniciativa cuenta con una inversión provincial de $1.700 millones e incluye infraestructura de servicios públicos y cordón cuneta.

La presentación se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y contó con la participación del intendente Federico Susbielles; la secretaria de Gobierno, Vanessa Arias; el director de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo; la subsecretaria de Hábitat, Paola Ariente; y el director de Urbanizadora Municipal, Diego Dorcazberro.

Del total de terrenos, 27 estarán ubicados en Villa Serra, 93 en Villa Talleres y 36 en Ingeniero White. Los lotes serán adjudicados luego de un proceso previo de evaluación de los requisitos establecidos y deberán ser destinados a la construcción de una vivienda.

"Lo que va a hacer el municipio es iniciar un proceso virtuoso a partir de este primer loteo, donde empecemos a desarrollar más lotes para que puedan haber nuevas inscripciones. Estos lotes que vamos a sortear, tienen en el financiamiento, en la posibilidad de acceso, en el desarrollo municipal de la infraestructura, el facilitar a estas familias que no pueden acceder a un terreno una posibilidad concreta. El lote se paga, ese dinero entra en un mecanismo solidario que lo que hace es generar más lotes", explicó Diego Palomo.

En cuanto al esquema de pago, cada familia adjudicada deberá abonar un anticipo de $1 millón al recibir el lote y luego afrontar 48 cuotas mensuales de $229.166. El pago de las cuotas comenzará una vez cumplido el plazo de 24 meses previsto para la construcción.

Cómo será la inscripción

Los interesados tendrán 30 días para realizar la inscripción a través de la aplicación Mi Bahía. Entre las condiciones se encuentran ser mayor de edad, no contar con propiedades a su nombre en Bahía Blanca o la zona, tener domicilio y radicación en la ciudad desde hace más de dos años y contar con la capacidad necesaria para construir un módulo habitacional de 30 metros cuadrados dentro de los 24 meses establecidos.

Una vez que ingresen a la aplicación, los postulantes deberán completar un formulario con preguntas relacionadas con su capacidad para afrontar la construcción y su nivel socioeconómico. La información será evaluada y, quienes resulten aprobados, ingresarán a un sorteo correspondiente a cada grupo de lotes, que contará con titulares y suplentes.

"La ley provincial nos exige entregar lotes con servicio, pero eso lleva un costo muy grande que a veces los municipios no pueden afrontar, por eso, se hace necesaria esta articulación y esta decisión política del Intendente Municipal, en conjunto con la provincia, de poder destinar fondos y cumplir con esto", finalizó Ariente.

El objetivo del Municipio

Durante la presentación, el intendente Federico Susbielles destacó la implementación del programa como un avance para los vecinos de Bahía Blanca y remarcó que se trata de una política orientada a facilitar el acceso a la vivienda.

"Estos 156 lotes que se van a sortear son el primer paso. No es fácil poner a disposición estos terrenos, desde el año 2017 que no se realizaban sorteos de este tipo. Este es un Municipio que va a empezar a movilizar tierras, gracias a la provincia que aporta la infraestructura de servicios con esta inversión de 1700 millones de pesos pondremos a disposición de los bahienses la chance de tener el acceso a la vivienda propia y cumplir con uno de los objetivos que nos habíamos puesto antes de ser gobierno".

"Bahía necesita genera soluciones habitacionales, por eso es muy importante este primer paso que estamos dando, esta es la Bahía Blanca que se viene, la de otorgar derechos e invertir en obra pública en un contexto en el que Nación no aporta nada".

"Al tener una planificación y llegar antes, estamos ahorrando dinero y construyendo como corresponde, de la manera adecuada, para un desarrollo digno de todos los bahienses", finalizó el intendente.