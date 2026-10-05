Bahía Blanca: Vial Agro fue adjudicada para reconstruir la etapa II del canal Maldonado

La empresa Vial Agro SA, con sede en Tres Arroyos, fue finalmente adjudicada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense para ejecutar la etapa II del canal Maldonado, una obra destinada a reconstruir dos kilómetros del derivador afectado por la inundación del 7 de marzo de 2025. Los trabajos fueron otorgados por $26.510 millones, un 15% por debajo del presupuesto oficial de $35.600 millones.

La licitación había comenzado en diciembre de 2025, cuando once empresas presentaron sus propuestas para avanzar con la segunda etapa de la reconstrucción. Sin embargo, el proceso estuvo atravesado por distintas presentaciones e impugnaciones de los participantes, al punto de que nueve de las once ofertas fueron finalmente desestimadas o rechazadas.

La propuesta más baja había sido presentada por la UTE integrada por BAASA SA, con sede en Córdoba, e INSA SA, de Ensenada. La oferta había sido de $24.258.702.316, un 31,90% por debajo del presupuesto oficial.

En febrero de este año, la Provincia había anunciado la adjudicación de la obra a la UTE conformada por Coince Bahía SA y Tecma SA, que había realizado la segunda oferta más baja, con una rebaja del 28,42%. Sin embargo, la propuesta fue posteriormente descartada luego de que la UTE decidiera no mantenerla vigente.

Finalmente, la semana pasada el Ministerio de Infraestructura, conducido por Gabriel Katopodis, resolvió adjudicar los trabajos a Vial Agro SA. La contratación contempla la totalidad de las obras, además de la dirección, inspección y la reserva legal exigida por las normas vigentes.

Uno de los principales puntos de conflicto durante la licitación estuvo relacionado con los requisitos establecidos en el pliego, especialmente la exigencia de que las empresas contaran con antecedentes en obras similares. Aunque la convocatoria había reunido a once oferentes, algunos bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas, la mayoría no logró acreditar las condiciones requeridas.

En la resolución final, la administración bonaerense señaló que “por no responder a los requisitos técnicos mínimos establecidos y a las condiciones particulares” fueron desestimadas las ofertas de TPS, Briales, Marcalba, Fontana Nicastro y Ecodyma.

Por motivos similares, también fueron rechazadas las propuestas de Insa-Basaa, Riva-Centro Construcciones, Marín Construcciones-Constructora Beton y Construmex-Laveco.

De esta manera, Vial Agro, que inicialmente ocupaba el sexto lugar entre las ofertas presentadas, quedó finalmente a cargo de la ejecución de la segunda etapa. Según datos aportados por el Ministerio bonaerense, los trabajos comenzarían a fines de octubre y tendrán un plazo de ejecución de 365 días corridos.

El proyecto de reconstrucción del canal Maldonado está dividido en seis etapas y actualmente se encuentra en ejecución la primera. El objetivo general es ampliar la capacidad de evacuación y reconstruir los siete kilómetros de infraestructura hidráulica.

La etapa II comprende la reconstrucción de dos kilómetros, entre la calle Don Bosco y la desembocadura. Será la primera intervención destinada a ensanchar la boca del canal, que pasará de 19 a 26 metros de ancho.

El proyecto contempla además la construcción de nuevos puentes en las calles Pampa Central y Pacífico, junto con siete explanadas de distintos anchos sobre el canal. Dos tendrán 26 metros y estarán destinadas a funcionar como plazas; otras dos, de 13 metros, servirán como cruces peatonales y espacios de permanencia; una tendrá 6,50 metros para conectividad peatonal y habrá otras dos pasarelas de 3,50 metros de ancho.

El canal será revestido con hormigón armado y en el fondo se construirá el primer tramo de una estructura que funcionará como una suerte de vereda para el tránsito peatonal y de bicicletas.

En paralelo, desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que se trabaja en la preparación de los pliegos correspondientes a la etapa III, aunque todavía no hay una fecha definida para su licitación. La intención es realizarla antes de finalizar el año y contempla la intervención del canal entre las calles Don Bosco y Castelli.

Mientras tanto, en la denominada etapa I continúan los trabajos. Desde la Secretaría de Obras Públicas del municipio informaron que actualmente se trabaja en las veredas del puente de calle Pampa Central, para luego avanzar con el encofrado de muros, barandas y losas de acceso.

En el puente de calle Don Bosco ya fueron colocados los dinteles y las pantallas, por lo que ahora comenzó el montaje de las vigas longitudinales. En cuanto al puente ferroviario, se prevé que los trabajos finalicen para fines de octubre.