Bajó el riesgo país a 741 puntos

Los bonos en dólares rebotaron ayer y en algunos casos repuntaron hasta 1,5%, con lo cual el riesgo país tuvo la mayor baja diaria en tres semanas.

El índice que informa JP Morgan retrocedió un 2,9% hasta los 741 puntos básicos.

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas operaron mixtos. El índice principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval, cerró en 2.848.945 puntos, registrando una baja del 0,35%.

La cotización del dólar oficial (Banco Nación) cerró a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. Mientras que el blue, $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. Los financieros quedaron así: dólar MEP (Bolsa), $1.564,82; dólar Contado con Liquidación (CCL), $1.650,62. El mayorista, $1.539,59.